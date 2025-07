Conferências Regionais da Mulher mobilizam participação em todo o Estado – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

A Secretaria de Estado da Cidadania, por meio da Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres, deu início nesta quarta-feira (16), às Conferências Regionais de Políticas Públicas para as Mulheres. A primeira etapa está sendo realizada no município de Eldorado, sede da regional Cone Sul, reunindo representantes dos municípios de Juti, Naviraí, Itaquiraí, Eldorado, Japorã, Mundo Novo e Iguatemi.

Com o tema “Mais Democracia, Mais Igualdade, Mais Conquistas para Todas”, as conferências abrem espaço para escuta, diálogo e construção coletiva de propostas que reflitam a realidade das mulheres sul-mato-grossenses em cada território. O processo busca garantir a ampla participação de mulheres negras, indígenas, quilombolas, com deficiência, LGBTQIA+, do campo, da cidade, jovens, idosas, em situação de rua, migrantes e tantas outras. A pluralidade é a essência dessa construção democrática.

As etapas regionais são fundamentais para consolidar diagnósticos locais e garantir que as vozes das mulheres, em toda a sua diversidade, sejam ouvidas e consideradas nas próximas fases do processo, incluindo a Conferência Estadual, que acontecerá em Campo Grande, nos dias 28 e 29 de agosto, e a 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, prevista para os dias 29 de setembro a 1º de outubro de 2025, em Brasília, após quase dez anos desde a última edição.

Conferência

Uma conferência é um grande encontro onde pessoas se reúnem para discutir ideias, trocar experiências e tomar decisões sobre um tema importante. A palavra vem do verbo ‘conferir’, que significa comparar, debater, verificar e avaliar algo em conjunto. Tecnicamente, uma conferência se diferencia de outros tipos de encontros, como seminários, fóruns e reuniões, pelo seu formato e objetivo.

Historicamente, as Conferência de Políticas para as Mulheres são organizadas por órgãos e instituições da administração pública municipal ou que atuam com foco nas políticas para as mulheres com a participação dos Conselhos Municipais dos Direitos para as Mulheres.

O foco principal é avaliar, discutir e propor diretrizes para políticas públicas para as mulheres, além de integrar propostas para o fortalecimento e a ampliação de políticas públicas para as mulheres, com a perspectiva da interseccionalidade, e ainda promover a democracia e a igualdade, garantindo a voz e representatividade às mulheres em toda a sua diversidade.

Como resultado, das discussões, resultam em um documento final com recomendações que podem orientar decisões governamentais.

“A Conferência é um momento único de reunir a sociedade civil e o poder público para discutir políticas que impactam diretamente a vida das mulheres. Vamos juntas fazer dessa construção um marco no fortalecimento da cidadania e da democracia”, ressalta a secretária de Estado da Cidadania, Viviane Luiza.

A Subsecretária de Políticas Públicas para Mulheres, Manuela Nicodemos Bailosa, destaca que este é um momento histórico de participação democrática. “Depois de 10 anos, nós, mulheres, estamos nos organizando novamente para participar das conferências de políticas públicas para as mulheres. É fundamental mobilizarmos grupos, clubes de mães, associações de moradores e movimentos sociais. Precisamos garantir que todas saibam que estamos discutindo a vida delas e que é por meio das políticas públicas que transformamos realidades”.

Etapas regionais:

21/07 – Batayporã (Região Leste)

Municípios: Anaurilândia, Angélica, Bataguassu, Batayporã, Ivinhema, Nova Andradina e Taquarussu.

22/07 – Jardim (Região Sudoeste)

Municípios: Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caracol, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Nioaque, Pedro Gomes, Sonora.

24 e 25/07 – Dourados (Grande Dourados)

Municípios: Caarapó, Deodápolis, Douradina, Dourados, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Itaporã, Jateí, Maracaju, Rio Brilhante.

28/07 – Amambai (Sul Fronteira)

Municípios: Amambai, Antônio João, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Laguna Carapã, Paranhos, Ponta Porã, Sete Quedas, Tacuru.

28/07 – Corumbá (Pantanal)

Municípios: Corumbá, Ladário, Miranda, Aquidauana, Anastácio.

28/07 – Nova Alvorada do Sul (Campo Grande Regional)

Municípios: Corguinho, Rochedo, Terenos, Dois Irmãos do Buriti, Sidrolândia, Nova Alvorada do Sul.



Paula Maciulevicius, Comunicação da Cidadania