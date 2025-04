Prefeitura de Sorocaba lança o App da Beleza para a população – Agência de Notícias

Posted on

Com continuidade de tempo firme, o final de semana promete altas temperaturas e céu claro em grande parte do Estado de Mato Grosso do Sul. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), tanto sábado (1º) quanto domingo (2) serão marcados por sol e poucas nuvens, com termômetros podendo alcançar até 34ºC, […]