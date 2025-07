João Pessoa segue com alerta amarelo e Defesa Civil mantém equipes de prontidão

Com um alerta amarelo em vigor, João Pessoa registrou a média de 81,5 mm de chuvas nas últimas 24 horas. O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), válido até as 10h desta quinta-feira (3), prevê chuvas entre 20 e 30 mm/h podendo chegar a 50 mm/dia, baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos.

As equipes da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec-JP) seguem de prontidão, monitorando as barreiras, encostas e o nível dos rios para minimizar possíveis transtornos e, consequentemente, assegurar o bem-estar da população, principalmente das pessoas que moram nessas áreas.

“Estamos no período chuvoso, com alertas constantemente sendo renovados. Por isso, as equipes da Defesa Civil continuam o trabalho de monitoramento das áreas de risco. As ações preventivas que realizamos estão focadas na proteção das pessoas, por isso orientamos que a qualquer sinal de risco deixem o local e entrem em contato conosco”, disse o coordenador da Defesa Civil, Kelson Chaves.

Ocorrências – A Defesa Civil registrou, nas últimas 24h, seis ocorrências relacionadas às chuvas. Um imóvel desabou e cinco tiveram danos, mas nem todos foram interditados. O desabamento foi no bairro da Torre. O morador foi realocado temporariamente para a casa de um vizinho, enquanto aguarda a inclusão no programa Auxílio Moradia.

As demais ocorrências foram nos bairros do Grotão, Roger e Mangabeira. Em nenhuma delas houve feridos e as famílias foram orientadas pela Defesa Civil a deixarem o local, sendo encaminhadas para casa de parentes.

Como acionar – Em caso de necessidade, a Defesa Civil deve ser acionada pelos números 98831-6885 (WhatsApp) e 199 ou aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, que pode ser baixado gratuitamente nas plataformas Play Store e AppStore.