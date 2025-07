40º Mutirão de Empregos Sorocaba segue com inscrições abertas e contará com a participação do Procon Móvel – Agência de Notícias

O 40º Mutirão de Empregos Sorocaba segue com inscrições abertas aos interessados em ingressar ou que estão em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Nesta edição, estará disponível no local o Procon Móvel, que atua na proteção e defesa dos direitos do consumidor.

A iniciativa é realizada pela Prefeitura de Sorocaba, por meio das secretarias de Desenvolvimento Econômico (Sede) e de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), e conta com o apoio da Secretaria de Governo (Segov), do Parque Tecnológico de Sorocaba e da Secretaria de Comunicação (Secom). Em 39 edições, o mutirão de empregos já encaminhou mais de 40 mil pessoas para o mercado de trabalho.

As inscrições podem ser feitas pelo link: https://bit.ly/40º-Mutirão-de-Empregos-de-Sorocaba. Aos que preferirem, os agendamentos também podem ser realizados nas Casas do Cidadão Nogueira Padilha, Itavuvu, Ipiranga, Ipanema, Éden e Pátio Cianê Shopping.

A iniciativa municipal já tem, inclusive, a programação do Mutirão de Empregos Sorocaba até o fim deste ano. As datas são: 29 de julho, 26 de agosto, 30 de setembro, 21 de outubro e 25 de novembro, com início às 9h, no Parque Tecnológico de Sorocaba. Para participar dessas próximas edições, não será necessário mais inscrição prévia, basta comparecer ao local.

O Poder Público Municipal ressalta que é fundamental que os candidatos tenham em mãos: currículos impressos para serem distribuídos nos estandes das agências de emprego e do Sine (quantas cópias puderem levar); Carteira de Trabalho (digital ou física); RG e CPF.

O Parque Tecnológico de Sorocaba está localizado na Avenida Itavuvu, 11.777, no Jardim Santa Cecília. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp: (15) 99149-2474.