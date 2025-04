Sejusp apresenta avanços na segurança pública em reunião com a Segov – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Posted on

João Pessoa registrou chuva significativa ao longo desta segunda-feira (1°) e o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) emitiu aviso de risco moderado. Com isso, as equipes da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec-JP) reforçaram o monitoramento das áreas de risco, com atenção especial às comunidades ribeirinhas e barreiras. […]