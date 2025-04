Agência Minas Gerais | Nota de pesar

Posted on

Lucas Brito Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade Alunos do curso de Ciências Biológicas da Univap (Universidade do Vale do Paraíba) participaram, nesta quarta-feira (1), de um minicurso realizado pela Prefeitura de São José dos Campos sobre a saúde das árvores na cidade. A programação faz parte do calendário da 3ª Semana da Biologia, promovida pela […]