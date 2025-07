Agência Minas Gerais | Previsão do tempo para Minas Gerais nesta terça-feira, 8 de julho

Nesta terça-feira (8/7), as condições meteorológicas são favoráveis ao tempo estável, com predomínio de sol sobre as regiões mineiras. O ar frio ainda mantém as temperaturas baixas, especialmente ao amanhecer e no período da noite, sobre o estado de Minas Gerais. Há previsão de geada em pontos isolados da região Sul mineira. Os índices de umidade relativa do ar ficam abaixo de 30% no período de maior aquecimento em grande parte do estado.

