City Tour visita atrações turísticas de Eugênio de Melo

José Roberto Amaral





O programa City Tour deste sábado (12) vai explorar os atrativos turísticos do distrito de Eugênio de Melo, oferecendo uma experiência cultural e histórica para os participantes.

No roteiro estão previstos passeios gratuitos com vista panorâmica do PIT (Parque de Inovação Tecnológica), além de visitas ao Jequitibá Rosa e à antiga Estação Ferroviária de Eugênio de Melo.

O tour também inclui uma caminhada pelo centro histórico do distrito, passando por pontos emblemáticos como a Casa de Cultura Rancho do Tropeiro, Capela Santa Cruz, Igreja Imaculada Conceição e Biblioteca Helena Molina.

A atividade é gratuita e conta com acompanhamento de guias de turismo, que apresentarão curiosidades e informações sobre cada local visitado.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas até as 12h de sexta-feira (11), pela Central 156 (via site, telefone ou aplicativo) ou pelo e-mail [email protected]. São 25 vagas disponíveis, preenchidas por ordem de inscrição.

O transporte será realizado com um ônibus exclusivo do programa City Tour, coordenado pelo Departamento de Turismo da Prefeitura.

A concentração para saída será às 8h30, na portaria do Parque da Cidade Roberto Burle Marx. O retorno está previsto para as 13h, no mesmo local.



