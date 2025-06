Gestão municipal tem 88,7% de aprovação em São José

Paula Pessoa





A população joseense aprova a administração municipal em 88,7%, segundo pesquisa realizada em junho pelo Indsat (Indicadores de Satisfação dos Serviços Públicos).

O município recebeu nota 705, considerada como alto grau de satisfação, e está acima da média das cidades de grande porte (com mais de 400.000 habitantes), que é de 681.

Entre os 16 serviços avaliados, três itens se destacam pelo grau de excelência: Iluminação Pública (810 pontos), Qualidade de Vida (807 pontos) e Coleta de Lixo (803 pontos).

A iluminação pública obteve o nível mais alto de satisfação dos moradores pela primeira vez em quatro anos. O resultado equivale a 97,1% de aprovação.

Já a coleta de lixo mantém o desempenho exemplar, ocupando a 3ª colocação entre todos os 16 serviços públicos avaliados nas cidades de grande porte, com 95,6% de aprovação.

Mais Qualidade de Vida

Ainda de acordo com a pesquisa, 98,4% dos moradores de São José dos Campos aprovam a qualidade de vida da cidade. O índice de excelência mostra a aprovação dos serviços públicos oferecidos, assim como da manutenção, limpeza, organização, sustentabilidade e estilo de vida na cidade, que é a primeira cidade certificada como Inteligente, Sustentável e Resiliente do Brasil.

São José também é a cidade mais feliz do Estado de São Paulo e a segunda colocada do Brasil, com base em critérios da ONU. A lista com as 50 cidades mais felizes do país foi divulgada pela Revista Bula, com sede em Brasília, em maio deste ano. A cidade aparece em segundo lugar no ranking com 8,85 pontos.

Menos de um décimo à frente, a cidade de Joinville, em Santa Catarina, é a primeira colocada, com 8.91. Curitiba (PR) fecha o pódio na terceira colocação, com 8.84.

No top 50 das cidades mais felizes, São José dos Campos (2º) e Taubaté (35º) são os únicos municípios do Vale do Paraíba citados na lista.

O estudo adaptou à realidade brasileira os critérios da World Happines Report (WHR), promovido pela Organização das Nações Unidas (ONU), que determina a qualidade de vida nas principais nações do mundo. A análise foi realizada com base nos indicadores de qualidade de vida, bem-estar social, saúde, educação e segurança.

A pesquisa também abordou seis variáveis centrais, que norteiam a WHR, como PIB per capita, expectativa de vida saudável, apoio social, liberdade para fazer escolhas de vida, generosidade e percepção de corrupção.

Cidades que se destacaram simultaneamente em fatores como longevidade, acesso à cultura, ambiente limpo, planejamento urbano e confiança institucional alcançaram as melhores posições.

O estudo revela que a felicidade urbana não depende apenas da economia e considera fatores como saúde, segurança, meio ambiente e participação social como pilares essenciais para uma cidade feliz.

São José é a cidade mais feliz do estado de SP e a segunda do Brasil, segundo critérios da ONU | Foto: Cláudio Vieira/PMSJC

Indsat

Para a metodologia de pesquisa foram ouvidos 600 moradores maiores de 16 anos. Os dados consideram margem de erro de 4% sob intervalo de confiança de 95%.

O índice de satisfação do Indsat é calculado por meio de critérios de pontuação (até 1 mil pontos), que consideram os percentuais de ótimo, bom, regular, ruim e péssimo obtidos por cada serviço.

