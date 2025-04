Comlurb prepara operação especial de limpeza para festejos em homenagem a São Jorge – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Serão 36 garis e seis agentes de limpeza urbana, que farão a limpeza geral, com varrição e remoção de resíduos. Foto: Divulgação/Comlurb

A Comlurb montou um esquema especial de limpeza para os festejos em homenagem a São Jorge, nesta quarta-feira (23/04), nas imediações das duas principais paróquias, tanto na Matriz, em Quintino, quanto no Centro. Em Quintino, a Comlurb contará com 36 garis e seis agentes de limpeza urbana, que farão a limpeza geral, com varrição e remoção de resíduos, além da limpeza hidráulica com sabão e água de reuso. O serviço será realizado na Rua Clarimundo de Melo e vias do entorno, e terá início às 6h, com a conclusão do trabalho prevista para a madrugada de quinta-feira.

Entre veículos e equipamentos, serão utilizados caminhões, compactadores e basculantes, além de pipas d’água e varredeiras de grande porte. Na terça-feira, a partir das 14h, a via principal e as secundárias recebem o serviço de pré-limpeza para deixar o palco preparado para a celebração dos fiéis. A Companhia vai disponibilizar contêineres de grande capacidade para facilitar o descarte correto por parte dos fiéis.

No Centro, será feita uma pré-limpeza entre o fim da noite de terça-feira e a madrugada da quarta-feira, em todo o entorno da paróquia, incluindo a Rua da Alfândega, a Praça da República e a Avenida Presidente Vargas. O trabalho conta com limpeza hidráulica das vias, incluindo reforço com duas pipas d’água, e borrifação de essência de eucalipto, com 17 garis e três agentes de limpeza urbana.

A manutenção da limpeza está garantida durante todo a quarta-feira, em três turnos, com outros 48 garis e seis agentes de limpeza urbana, se estendendo até a madrugada de quinta-feira. Caminhões para remoção dos resíduos e uma varredeira darão apoio à operação. A Companhia vai disponibilizar contêineres para o descarte correto dos resíduos por parte dos fiéis.