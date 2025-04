GCM captura homem foragido da Justiça no bairro Vila Rica – Agência de Notícias

Posted on

7 de fevereiro de 2025 16:25 Por: Mariana Campos Os sorocabanos com idade a partir de 18 anos poderão participar, nos dias 17 e 18 de fevereiro, das 8h às 17h, do curso gratuito de Compostagem no Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas”, localizado no Jardim Dois Corações. As inscrições poderão ser feitas, a partir das 9h […]