Agência Minas Gerais | Secretaria de Educação abre inscrições para o curso Territorialidades Quilombolas: histórico de lutas e resistência 

Estão abertas, até o dia 21/4, as inscrições para o curso de capacitação Territorialidades Quilombolas: histórico de lutas e resistência, promovido pela Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG), por meio da Coordenação de Educação Escolar Indígena, do Campo e Quilombola (CECIQ), e ofertado na plataforma da Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores de Minas Gerais.

A iniciativa foi construída a partir das demandas apresentadas por servidores quilombolas na Comissão Permanente de Educação Escolar Quilombola (CPEQ) e contou com a colaboração de lideranças, professores e equipe técnica da modalidade na SEE/MG. O curso é gratuito, ofertado na modalidade EAD autoinstrucional, e disponibiliza mil vagas.

Com carga horária de 20 horas, o curso integra a trilha formativa voltada para a Educação Escolar Quilombola e é o segundo a ser reofertado desde 2024. A proposta é apresentar, de forma introdutória, a formação dos quilombos no Brasil, destacando seu histórico de lutas e resistência, e fomentar reflexões e práticas pedagógicas que dialoguem com a realidade quilombola nas escolas mineiras.

A capacitação é especialmente direcionada aos professores que atuam nas escolas quilombolas, mas é aberta a todos os interessados no tema. Os participantes contarão com um ambiente virtual de aprendizagem que oferece recursos como vídeos, textos e links de referência. Para ter direito ao certificado o cursista deve ter aproveitamento igual ou superior a 70% no total do curso.

Para mais informações e inscrições, os interessados devem acessar este link.