Agência Minas Gerais | Trajeto Moda, do Governo de Minas, muda realidade de mulheres do Vale do Jequitinhonha

O governador Romeu Zema se reuniu, nesta quinta-feira (10/4), na Casa do Empreendedor de Couto de Magalhães de Minas, no Vale do Jequitinhonha, com mulheres atendidas pelo programa Trajeto Moda desenvolvido pelo Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese).

Durante o encontro, as costureiras que são beneficiadas pelo projeto contaram as melhorias que a iniciativa promoveu em suas vidas, resgatando a dignidade e a vontade de viver.

Ao conhecer a história das beneficiadas pelo Trajeto Moda, o chefe do Executivo mineiro destacou a importância do programa, que garante conhecimento e renda para as mulheres da região.

“As mulheres do Trajeto Moda de Couto de Magalhães estão me mostrando aquilo que elas aprenderam nesses últimos meses, são peças de moda de alta costura que garantem a elas uma nova profissão, que traz renda e novas perspectivas. Elas fizeram os abadás do carnaval de Diamantina e, com certeza, vem muito mais coisa boa pela frente”, disse o governador Romeu Zema.

Trajeto Moda

O projeto Trajeto Moda tem o propósito de promover a transformação profissional de mulheres em situação de vulnerabilidade econômica e social em cidadãs qualificadas no ofício da costura alinhado às habilidades empreendedoras.

Atualmente o Trajeto Moda conta com 92 municípios confirmados, com previsão de atendimento a cerca de 1.341 mulheres.























Transformando vidas

Na vida da artesã e costureira Daniela Ventura, de 41 anos, beneficiada há 2 anos pelo Trajeto Moda, o projeto contribuiu diretamente na saúde física e financeira da empreendedora.

“Foi muito importante fazer parte do projeto, como sou artesã é muito bom estar na companhia de grupos como este, em que posso aprender e compartilhar o que eu sei. Além disso, tudo isso me ajudou a sair da depressão”, conta.

Outro aspecto que o Trajeto Moda traz para as mulheres atendidas é resgate do empoderamento e da autoestima, como aconteceu com a costureira Marli de Souza, de 59 anos, que participa do programa desde o início em Couto Magalhães de Minas.

“O Trajeto Moda trouxe novas perspectivas para a gente, que agora vislumbra um futuro melhor com uma profissão. O projeto é muito importante também no sentido de trazer autoestima, autonomia e uma renda”, celebrou.

Empreendedorismo

Encerrando o dia de compromissos, o governador palestrou para mais de 100 alunos da Escola Estadual Coronel Coimbra, em Carbonita. Na oportunidade, Zema contou sobre a sua trajetória até chegar ao Governo de MInas.

A escola foi beneficiada com R$ 186 mil pelo Programa Estadual de Melhoria e Investimento no Ensino Público (Premiep); R$ 490 mil pelo Mãos à Obra na Escola, para quatro obras; e R$ 46 mil do Projeto Leitura e Escrita para revitalização da biblioteca, aquisição do acervo literário e outras entregas com mobiliário e equipamentos, carteiras escolares para alunos e professores, e renovação tecnológica.