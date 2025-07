Com investimentos do MS Ativo, Itaquiraí recebe obras de infraestrutura urbana – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

O município de Itaquiraí vai receber obras de infraestrutura urbana por meio do programa MS Ativo Municipalismo, do Governo do Estado. Para melhoria da mobilidade urbana, os bairros Nova Conquista e São José, além da Avenida 13 de Maio vão receber drenagem e pavimentação.

O governador Eduardo Riedel recebeu o prefeito de Itaquiraí, Thalles Tomazelli, para definir os projetos contemplados pelo programa, em uma reunião de trabalho realizada na tarde desta sexta-feira (11), que reuniu ainda vereadores, representantes da bancada estadual e federal.

“Nós temos desafios enormes pela frente, com o crescimento da cidade, a transformação dos bairros. A gente fica feliz de poder compartilhar a visão do município em relação ao que é prioridade e isso é importante”, disse o governador Eduardo Riedel.

Os projetos vão beneficiar a população com apoio do Governo do Estado, ações importantes para o crescimento do município. “Sabemos que o trabalho do Governo do Estado, juntamente com nossas ações, gera resultado e impacto na vida das pessoas. Nós estamos procurando fazer o nosso dever de casa durante os quatro anos”, disse Tomazelli.

Natalia Yahn, Comunicação Governo de MS

Fotos: Bruno Rezende