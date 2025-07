Prefeitura prepara obras de urbanização no entorno da Escadaria Selarón, na Lapa – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeção das obras no entorno da Escadaria Selarón – Reprodução

A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria de Infraestrutura, vai realizar obras de urbanização no entorno da Escadaria Selarón, na Lapa, um dos pontos turísticos mais visitados da cidade. O objetivo é melhorar as condições de acesso para pedestres e turistas, promovendo mais segurança, mobilidade e organização no espaço urbano. A licitação está marcada para o dia 13 de agosto e, após a contratação da empresa responsável, os serviços terão início. O projeto inclui melhorias na drenagem existente, requalificação de calçadas, nivelamento do piso com implantação de intertravado e rampas de acessibilidade.

Além disso, será implantada uma baia de estacionamento para ônibus e vans de turismo na Rua Visconde Maranguape (próximo à Rua da Lapa), facilitando a chegada dos visitantes à escadaria, especialmente os que acessam o local pela Rua Teotônio Regadas. Esta via, lateral à Sala Cecília Meireles, passará a funcionar como rua de serviço, contribuindo para a organização do trânsito e a logística da área.

Já na Rua Joaquim Silva, no trecho da escadaria, ocorrerá o estreitamento da via e nivelamento junto à calçada, priorizando o fluxo de pedestres.

A intervenção vai facilitar a circulação de pedestres, inclusive pessoas com mobilidade reduzida, e organizar melhor o fluxo de visitantes, promovendo uma experiência mais segura e acolhedora para quem frequenta a região.

Um dos maiores símbolos turísticos do Rio

A Escadaria Selarón é patrimônio cultural e cartão-postal da cidade. Criada pelo artista chileno Jorge Selarón, a obra tem mais de dois mil azulejos coloridos vindos de diversas partes do mundo. O local é um marco da criatividade carioca e atrai milhares de turistas todos os anos.

A valorização da escadaria e de seu entorno reforça o compromisso da Prefeitura com a preservação dos espaços públicos que traduzem a identidade, a história e o potencial cultural do Rio.