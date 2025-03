Oficina, blitz e cinema marcam 21 dias de ativismo pelo combate à discriminação racial e religiosa

No mês de março, o Estado de Mato Grosso do Sul une forças contra a discriminação racial e religiosa com a campanha 21 dias de ativismo, realizada pela Subsecretaria de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial, pasta ligada à SEC (Secretaria de Estado da Cidadania).

A programação reúne oficinas, blitz, cinemas e rodas de conversa em todo o Estado para compartilhar informações à população sobre a igualdade racial e religiosa, fomentar o debate sobre o enfrentamento às discriminações de raça, cor, origem e fé, e ainda celebrar as tradições de matrizes africanas e nações do Candomblé.

21 Dias de Ativismo

A escolha do mês é simbólica e lembra o “Massacre de Shaperville”, ocorrido no dia 21 de março de 1960, quando foram assassinados 69 jovens e outras centenas ficaram feridas. Desde então, a ONU considera a data como o Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial.

No calendário de ações, a Subsecretaria de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial vem trabalhando o tema racismo na periferia e a força do empreendedorismo negro feminino em rodas de conversa, onde a escuta tem sido a palavra chave.

Uma dessas escutas sobre racismo na periferia foi com as participantes do Papo das Mulheres, na CUFA (Central Única de Favelas), no Bairro São Conrado, em Campo Grande.

“Nós precisamos intensificar e ampliar a nossa atuação, estar em diferentes locais não só para falar, mas para aprender, perceber, e trocar. Nossa função, enquanto Governo do Estado, de uma gestão que se propõe a não deixar ninguém pra trás, é vir aqui, escutar e levar a demanda de uma secretaria que tem o papel de garantir o exercício da cidadania de cada um”, ressalta a subsecretária de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial, Vânia Lúcia Baptista Duarte.

Coordenadora da CUFA em Campo Grande, Letícia Polidório destaca como as ações que chegam às comunidades dialogam com mulheres reais e que vivem contextos diferentes.

“Quando a gente sai da nossa zona de conforto para vir fazer as coisas na comunidade, temos noção de como as mulheres estão, o que elas precisam”, comenta Letícia.

Programação

07/03

9h

Abertura da Campanha

com a presença da SubsRacial

Museu – Nova Andradina

Realização: Coordenadoria de PIR/Nova Andradina

10/03

16h

Racismo na Periferia: Diálogos com as Mulheres Atendidas pelo Projeto Livres no evento “Elas falam, resistem e movimentam a cidade” Projeto Livres – Rua Quincas Vieira, 300 – Vila Nogueira – Campo Grande

12/03

9h

Blitz “21 Dias de Ativismo pela Eliminação da Discriminação Racial e Religiosa Av. Antônio Joaquim de Moura Andrade – Frente ao Museu/Nova Andradina

Realização: Coordenadoria de PIR/Nova Andradina

8h30

Ações Interinstitucionais e Transversais de Políticas para Promoção de Igualdade Racial/ com a presença da SubsRacial Secretarias Municipais de Nioaque: Assistência Social e de Educação

14h

Roda de Conversa: A Saúde e a Mulher Quilombola/ com a presença da SubsRacial Comunidade Quilombola Família Cardoso/Nioaque

14/03

18h

OLUBAYO – Cinema nas Comunidades Quilombolas/ com a presença da SubsRacial Rio Brilhante

Realização: Grupo TEZ

15/03

18h

OLUBAYO: Cinema nas Comunidades Quilombolas – com a presença da SubsRacial Associação da Comunidade Quilombola Dezidério Felipe de Oliveira – Picadinha/Dourados MS

Realização: Grupo TEZ

17/03

15h

Racismo na Periferia: Diálogo com as Mulheres atendidas pelo IBISS – com a presença da SubsRacial IBISS – Campo Grande

18/03

19h

Encontro: Letramento Racial – Preconceitos em Palavras Coordenadoria de PIR/Nova Andradina

19/03

08h às 11h

Formação: Letramento Racial para Professores; Juventude Negra Viva com alunos do Ensino Médio; Oficinas com alunos do Ensino Fundamental EE Maria Elisa Bacayuva Corrêa da Costa – Campo Grande MS

Realização: SUBSRACIAL/SEC

20/03

08h às 11h

Reunião do CEDINE – Aberta e com Caráter Festivo: “21 Dias de Ativismo pela Eliminação da Discriminação Racial e Religiosa” Auditório da Secretaria de Estado da Cidadania – SEC/MS

21/03

19h

Roda de Conversa: Matriz Africana e Comunidade Realização: Coordenadoria de PIR/Nova Andradina

22/03

18h

OLUBAYO: Cinema nas Comunidades Quilombolas Associação da Comunidade Quilombola Furnas dos Baianos

24/03

14h

Visita às Comunidades Quilombolas Família Osório e Campos Correia – com a presença da SubsRacial – Corumbá

16h20

Visita à Comunidade Quilombola Maria Theodora Gonçalves – com a presença da SubsRacial – Corumbá

18h30

Roda de Conversa: Matriz Africana/ com a presença da SubsRacial -Corumbá

25/03

8h

Encontro: Coordenadoria de PIR – com a presença da SubsRacial -Corumbá

29/03

18h

OLUBAYO – Cinema nas Comunidades Quilombolas Associação da Comunidade Quilombola “Dos Pretos”

Realização: Grupo TEZ

Paula Maciulevicius, da Comunicação da Cidadania