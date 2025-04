Foragido da Justiça capturado pela GCM ameaça ex-esposa e invade casa – Agência de Notícias

Posted on

A prefeitura de Guaratinguetá, por meio da Secretaria de Educação, realizou na manhã desta quinta-feira (24), na escola Maria Julia Antunes Do Amaral Moreira, a Culminância do Projeto ”Bullying na escola, diga não!”. Entre as ações desenvolvidas, estão a capacitação docente e da equipe gestora para implementação das ações, desde a identificação de comportamentos inadequados […]