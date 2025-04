Prefeitura de Bonito Inicia Processo de Regularização da Rota Boiadeira – Prefeitura Municipal de Bonito

A Prefeitura Municipal de Bonito, por meio da Secretaria de Obras, Departamento Municipal de Regularização Fundiária (Demurf) e Guarda Civil Municipal (GCM), deu início ao processo de legalização da área conhecida como Rota Boiadeira. Esta iniciativa atende a uma recomendação do Ministério Público e está em conformidade com as diretrizes estabelecidas no Plano Diretor do município.

A Rota Boiadeira está situada em uma Zona de Interesse Paisagístico (ZIP), conforme definido no Plano Diretor de Bonito. As ZIPs são áreas que visam assegurar a preservação e manutenção das características naturais, servindo como zonas de baixa densidade de ocupação e criando uma faixa de transição entre as áreas urbanas e rurais do município.

De acordo com o Plano Diretor, na ZIP são permitidas atividades especiais e paisagísticas, como sedes de associações, equipamentos esportivos ou turísticos descobertos, viveiros de mudas e centros de educação ambiental. Essas atividades devem respeitar os limites das áreas de preservação permanente e seguir normas ambientais específicas.

A administração municipal informa que quaisquer ocupações irregulares na região serão prontamente removidas, em conformidade com as normas ambientais e urbanísticas aplicáveis.