Ataques em SP já atingiram 460 ônibus e deixam feridos

Posted on

Por MRNews A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás (Semad-GO) divulgou, na tarde desta sexta-feira (20), que o exame preliminar realizado pelo Laboratório de Análises Químicas, vinculado à secretaria, confirma que o desabamento de uma montanha de lixo no aterro Sanitário Ouro Verde, no município de Padre Bernardo (GO), gerou […]