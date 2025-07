Prefeitura reúne órgãos de segurança para discutir ações integradas durante Festa das Neves

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), realizou, nesta quarta-feira (16), uma reunião com diversos órgãos de segurança municipais e estaduais para discutir ações que visam garantir a tranquilidade durante os dias de programação da Festa das Neves. Este ano, o evento em comemoração aos 440 anos da capital paraibana acontece de 27 de julho a 4 de agosto, no Parque Solon de Lucena.

“A reunião que realizamos nesta quarta-feira faz parte de nossas ações práticas, concretas, que já são parte de um hábito da gestão de sempre dialogarmos com todas as instituições municipais e do Governo do Estado que nos ajudam e colaboram quando realizamos as nossas festas com o sucesso que tem sido”, observou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele ressaltou que é hábito da Prefeitura de João Pessoa, sempre que o prefeito Cícero Lucena anuncia uma programação grande como o Carnaval, Festa das Neves, São João, Réveillon, Natal, algum grande evento massivo, sempre é feito um plano estratégico que conta com a colaboração de diversas secretarias do governo municipal e também da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil.

“É um conjunto grande de instituições que são protagonistas na realização desses eventos e, desde já, agradeço a todos pela colaboração. Temos a certeza de que a Festa das Neves será tranquila porque o espírito da festa é esse, de perfil religioso, profano, mas muito familiar. O pessoense e o turista que nos visita acolheram e abraçaram essa ideia de uma festa da cordialidade, da paz e da segurança”, destacou o diretor.

Marcus Alves lembrou ainda que esta foi a primeira conversa com foco exclusivamente na Festa das Neves. “Depois também teremos uma reunião para tratarmos especificamente do aniversário da cidade de João Pessoa, sobretudo, do show de Roberto Carlos, no Busto de Tamandaré, junto com as secretarias de governo, gestão institucional e gabinete do prefeito”, acrescentou.

Participaram da reunião representantes das Secretarias de Saúde (SMS), Samu-JP, Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Infraestrutura (Seinfra), Comunicação (Secom), Segurança Urbana e Cidadania (Semusb), através da Guarda Civil Metropolitana, além da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP), Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), Polícia Militar da Paraíba (PMPB), Polícia Civil e Corpo de Bombeiros.