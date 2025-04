Ação Educativa Orienta Motoristas de Transporte Escolar em Guaratinguetá – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana de Guaratinguetá, por meio do Programa Educação para o Trânsito, realizou na última sexta-feira, 4 de abril, em parceria com agentes do Detran-SP, mais uma ação educativa voltada aos motoristas do transporte escolar do município.

Durante a abordagem aos condutores, foi distribuído material informativo contendo orientações sobre as documentações obrigatórias dos veículos, exigências legais, autorizações necessárias e demais aspectos da legislação de trânsito.

Com essas iniciativas, a Prefeitura de Guaratinguetá busca promover a regularização e a conscientização dos profissionais que atuam no transporte escolar, tanto da rede pública quanto da privada, contribuindo assim para um serviço mais seguro e alinhado com as normas vigentes, garantindo maior proteção aos estudantes que utilizam esse meio de transporte.