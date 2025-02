Alunos participarão de programa da Turma do Lixo Zero – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Preocupada em sensibilizar e despertar as pessoas para os valores socioambientais, principalmente a partir da infância, a Secretaria de Educação de Ubatuba implanta, neste ano de 2025, o projeto A Turma do Lixo Zero. A proposta é levar educação ambiental para dentro das salas de aula de forma lúdica, divertida e transformadora, preparando as novas gerações para um mundo mais consciente e sustentável.

O projeto é desenvolvido com base em uma coleção de sete livros paradidáticos infantis, voltados para a educação infantil (etapas) e anos iniciais do ensino fundamental – anos iniciais.

No dia 26 de fevereiro, os gestores irão receber o material do programa. Posteriormente, os professores terão uma capacitação presencial, além do acompanhamento online por três meses para o desenvolvimento do trabalho.

Para trabalhar esse conteúdo em salas de aula, gestores e coordenadores passarão por um treinamento no dia 26 de fevereiro, onde também receberão os materiais.

Posteriormente, os consultores do projeto visitarão as escolas para reconhecimento e, com base nisso, traçar o restante da capacitação.

Por meio da aplicação dos livros paradidáticos da coleção Turma do Lixo Zero, os educadores terão ferramentas práticas para inserir temas como resíduos sólidos, consumo consciente e economia circular no dia a dia das escolas.

De acordo com a Secretaria de Educação, a metodologia alia teoria e prática, promovendo o engajamento dos alunos como protagonistas da mudança, conectando-os com a realidade ambiental de seu território. “Além da implementação dos livros, a Editora Menos é Mais oferecerá palestras e capacitações para professores e gestores, além de visitas técnicas às escolas participantes, garantindo suporte adequado para que os conceitos do Lixo Zero sejam incorporados de maneira efetiva na rotina escolar”, explicou a formadora de educação ambiental da Secretaria de Educação, Alessandra Panza.

É importante destacar que o programa está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, à Agenda 2030 e à Base Nacional Comum Curricular (BNCC).