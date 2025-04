Mutirão de castração na região Sul atende 231 animais – Prefeitura Municipal de Ubatuba

No último domingo, 6, o bairro da Maranduba sediou a primeira ação descentralizada de castração do ano: um mutirão para atender cães e gatos, promovido pelo Centro de Referência Animal (CRA) e pela Secretaria de Saúde. No total, 231 animais foram beneficiados com o serviço, que exigiu agendamento prévio. O objetivo é controlar a população de animais de rua, garantir o bem-estar animal e prevenir doenças.

A participação da comunidade local foi efetiva, reforçando a importância dessas iniciativas descentralizadas tanto para conscientização como na garantia de que mais tutores e animais sejam contemplados, promovendo equidade no acesso ao serviço público.

Além das castrações, o mutirão ofereceu serviços de orientação sobre cuidados básicos com os pets, como alimentação, higiene e prevenção de doenças. A ação contou com a presença de veterinários da rede pública de saúde, que atuaram para garantir a segurança e o conforto dos animais durante o processo.

“Estamos muito felizes com a adesão da comunidade e com o impacto positivo que já vemos na região. Nosso trabalho não para aqui: continuaremos com a conscientização e com mais ações de cuidado aos animais”, garantiu a diretora do CRA, Elisângela Leite.

A Secretaria de Saúde e o Centro de Referência Animal confirmaram que a intenção é dar continuidade nas ações de castração e a ampliar os mutirões para outras regiões da cidade.