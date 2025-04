EM Marina Salete promove ação sobre o Dia Mundial do Autismo – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A EM Marina Salete Nepomuceno do Amaral, que fica no Perequê-Açu, realizou uma palestra sobre conscientização do autismo na quarta-feira, 2. A ação contou com a presença de Manoela e Daniel, ex-aluna da EM Marina Salete e aluno da EM Tancredo, respectivamente. Ambos são autistas e estudantes do Ensino Médio Técnico em Contabilidade na Escola Tancredo.

O convite partiu da gestora da EM Marina Salete, Janaína Sanches e da coordenadora da unidade, Flávia Pires. Manoela e Daniel conversaram com os alunos sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), abordando temas como respeito, inclusão e empatia. Eles responderam dúvidas e compartilharam vivências.

Alunos e professores receberam a iniciativa positivamente. “A ação buscou reforçar o diálogo e a informação para combater preconceitos e promover a inclusão”, destacou a supervisora das unidades, Mayriele Germano que, inclusive, é mãe de Manoela.

“A conscientização sobre o autismo é fundamental para construir uma escola inclusiva, garantindo oportunidades de aprendizado e desenvolvimento com respeito e acolhimento”, afirmou a gestora da EM Marina Salete, Janaína Sanches. Ela ainda expressou gratidão a Manoela e Daniel pela participação, que contribuiu para fortalecer a empatia, o entendimento e a inclusão na comunidade escolar.

A EM Tancredo também pretende desenvolver uma atividade semelhante em comemoração à data.