‘Sorocaba PET Show’ acontece no Parque Campolim no dia 8 de junho – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), realizará, no dia 8 de junho, das 9h às 17h, a 2ª edição do evento “Sorocaba PET Show – Venha Encontrar o seu Par Amigo”, no Parque “Carlos Alberto de Souza”, no Parque Campolim.

O evento, realizado em parceria com o Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal (CMPBEA), visa incentivar a adoção e a posse responsável de animais de estimação, sensibilizando as famílias a respeito da importância de promover a proteção e o bem-estar animal.

A programação contará com feira de adoção do programa municipal “D + uma chance, adote uma vida!”, uma campanha permanente de adoção responsável de animais de estimação que vivem no Canil Municipal; apresentações artísticas, entre outras atrações, além da comercialização e divulgação de produtos diversos voltados à causa animal e uma praça de alimentação.

O Parque “Carlos Alberto de Souza” está localizado na Avenida Antônio Carlos Comitre, s/nº, no Parque Campolim. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: [email protected] ou pelo telefone: (15) 3219-2280, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.