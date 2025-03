Escola Municipal de Nova Iguaçu promove evento de conscientização ao Dia Mundial da Água

A Escola Municipal de Agroecologia Vale do Tinguá realizou, nesta sexta-feira (21), o evento “Conexão pela Água” para conscientizar os alunos sobre a importância da preservação da água. A iniciativa faz parte das comemorações do Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março. Durante a atividade, os estudantes participaram do plantio de árvores frutíferas nativas da Mata Atlântica no terreno da escola, reforçando a relação entre meio ambiente e conservação hídrica.

O evento foi organizado pela escola, em em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (Semam), a APA Tinguá, a Ong Onda Verde e instituições parceiras. A Semam montou estandes educativos com exposições sobre aves e anfíbios, além de uma “sementeca”, onde os alunos puderam conhecer e levar sementes para casa. Entre as atividades lúdicas, destacaram-se o jogo da memória com temas de fauna e flora, além de uma experiência sensorial com diferentes tipos de solo da cidade, que, ao serem misturados com cola branca, transformaram-se em tinta para pintura.

A Onda Verde promoveu atividades interativas, como pintura com gotas d’água, exposição de insetos e anfíbios e a explicação sobre mini estações de tratamento de água (MINIETA). Já o estande da Rebio apresentou exemplares da biodiversidade local, como serpentes, insetos e répteis, além de exibir ossos e peles de animais.

Para a diretora-adjunta da escola, Luana Abreu, a atividade proporcionou um importante momento de reflexão sobre a conexão entre florestas e recursos hídricos. “Hoje nós realizamos o Conexão pela Água em que pudemos estar reunidos para refletir sobre a relação entre as águas e as florestas, tendo em vista que estamos inseridos dentro da reserva biológica de Tinguá”, contou. “É maravilhoso ver essas crianças aprendendo, ainda mais tendo em vista que a nossa perspectiva de educação do campo passa por isso”.

A professora e organizadora do projeto, Eline Simões, falou sobre como surgiu a ideia para o evento. “O Dia Mundial da Água é uma das datas comemorativas mais representativas para a gente e buscamos reforçar a importância dele para os nossos alunos. Essa escola fica localizada em um lugar muito privilegiado, que é Tinguá. E aqui tem muita natureza, por isso temos que lembrar essa relação da floresta com a água”, afirmou.

Os alunos também valorizaram a experiência. Cibele Gonçalves, de 13 anos, do 8º ano, ressaltou a importância do aprendizado. “Achei o evento muito legal, pois aprendemos sobre a importância de preservar a água, não poluir os rios e manter as florestas limpas. Vou levar esse conhecimento para a vida toda”, conclui.