Cine do Centro exibe ‘A filha do seu pai’ na quarta-feira

O projeto Cine do Centro exibe, na próxima quarta-feira (9), às 19h, no Museu Municipal, o filme “La fille de son père – A filha do seu pai”.

A sessão é gratuita, sem necessidade de ingresso e faz parte do Circuito Cultural Central, que visa incentivar a vida artística no centro de São José dos Campos.

O filme, recomendado para maiores de 12 anos, é legendado em português.

Ao término da sessão, os espectadores são convidados a participar de uma conversa sobre o filme com o curador do projeto, Patrick Houdin.

O filme conta a história de Étienne, que tinha 20 anos quando se apaixona por Valérie. Não passa muito tempo até o nascimento da filha dos dois, Rosa. Até que um dia, Valérie sai de casa e nunca mais volta. Ele escolhe não fazer um drama disso e constrói uma vida feliz com a menina. Dezesseis anos depois, quando Rosa começa a seguir sua própria vida, Étienne reconhece a antiga companheira em uma reportagem de TV. O passado ressurge brutalmente, lançando pai e filha em uma derradeira jornada familiar caótica.

Sobre o projeto

O “Cine do Centro” prevê sessões de filmes franceses gratuitas toda segunda quarta-feira do mês, no Museu Municipal de São José dos Campos. Desenvolvido pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo em parceria com a Aliança Francesa Vale do Paraíba, o projeto tem curadoria de Patrick Houdin, diretor cultural das Alianças Francesas do Vale do Paraíba, mestre em relações interculturais pela Universidade Sorbonne em Paris, professor de língua francesa e tradutor.

Ficha técnica

La fille de son père – A filha do seu pai

Direção de Erwan Le Duc

Com Nahuel Pérez Biscayart | Céleste Brunnquell | Mercedes Dassy | Maud Wyler | Mohammed Louridi

Ano: 2023

Duração: 91 minutos

Gênero: Ficção | Comédia | Drama

Faixa etária: 12 anos

Serviço

Museu Municipal de São José dos Campos – Auditório

Praça Afonso Pena, 29, Centro



