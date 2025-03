“HumanizAção” acolhe 22 pessoas em situação de rua neste domingo (16) – Agência de Notícias

Posted on

Neste domingo, 17, o grupo cultural Ubacunhã realiza uma leitura pública do roteiro cinematográfico “As Lavadeiras de Rio e seus Amores de Mar”: um evento gratuito, com início às 18h, e que acontecerá no Rancho Caiçara, localizado no bairro Perequê-Açu. A ação marca o encerramento do projeto financiado pela Lei Paulo Gustavo e tem o […]