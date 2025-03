De 19 a 22 de março, Bonito será palco da Feira Internacional de Destinos Inteligentes 2025 – Prefeitura Municipal de Bonito

A cidade de Bonito, referência mundial em ecoturismo, será sede da terceira edição da Feira Internacional de Destinos Inteligentes (FIDI) em 2025. O evento acontece de 19 a 22 de março e reunirá profissionais do setor turístico, empresários, gestores públicos e estudantes para debater inovação, sustentabilidade e tecnologia no turismo.

Mais do que uma feira, a FIDI se consolida como um espaço de capacitação, networking e desenvolvimento de negócios. A programação inclui palestras, além de visitas técnicas para que os participantes conheçam de perto as práticas sustentáveis que fazem do destino um modelo de gestão turística.

Nos dois primeiros dias o evento será realizado no Centro de Convenções de Bonito, onde especialistas e líderes do setor apresentarão as tendências e desafios dos Destinos Turísticos Inteligentes (DTIs) em palestras e painéis. Já nos dois dias finais, os participantes terão a oportunidade de explorar as belezas naturais da região, como rios de águas cristalinas, cachoeiras e cavernas, além de conhecer iniciativas de turismo responsável implantadas na cidade.

Com um público diverso, que vai de autoridades, a empreendedores do setor e estudantes, a FIDI 2025 promete fortalecer o debate sobre inovação no turismo e consolidar Bonito como um dos principais exemplos de destino inteligente na América Latina.

Saiba mais no site: https://fi-di.com/novedades-fidi2025

Marlan Pinheiro, Comunicação Prefeitura de Bonito com Débora Bordin, Comunicação FundturMS.

Foto: FIDI