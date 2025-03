Pelicans x Clippers ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS PLAYOFFS DA NBA HOJE (11/03), PALPITES E PRÉ-JOGO

A partida DA NBA, edição de 2023/2024 entre New Orleans Pelicans x Los Angeles Clippers hoje, HOJE (11) as 21 hs tem como mandante do jogo é o Pelicans O NBA é a maior competições de basquete do planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no mundo.

A NBA, abreviação de National Basketball Association, é a principal liga de basquete do mundo, reunindo os melhores jogadores e equipes em uma competição repleta de talento e emoção. Com uma história rica e tradição de mais de sete décadas, a NBA atrai fãs de todas as partes do globo, oferecendo um espetáculo esportivo de alto nível. NBA.

por Basketbrasil.com.br

New Orleans Pelicans x Los Angeles Clippers: Palpites para o Confronto da NBA – 11/03/2025

Na terça-feira, 11 de março de 2025, o Smoothie King Center, em New Orleans, será palco do confronto entre os New Orleans Pelicans e os Los Angeles Clippers, válido pela temporada regular da NBA. A partida está marcada para começar às 21h (horário de Brasília) e promete agitar a Conferência Oeste, com ambos os times precisando de uma vitória para garantir uma posição confortável rumo aos playoffs. A seguir, trazemos a análise detalhada da partida, além dos melhores palpites para quem deseja apostar.

Desempenho das Equipes

New Orleans Pelicans

Atualmente, os Pelicans ocupam a 11ª posição da Conferência Oeste com um recorde de 32 vitórias e 31 derrotas. Com um dos piores ataques da liga, ocupando a 21ª colocação ao marcar 110,9 pontos por jogo, o time tem dificuldades ofensivas. Defensivamente, a situação também não é das melhores, figurando como a 5ª pior defesa da NBA, permitindo 119,3 pontos por jogo. Essas estatísticas fazem com que os Pelicans enfrentem sérias dificuldades para vencer equipes com um bom equilíbrio entre defesa e ataque.

Los Angeles Clippers

Os Clippers, por sua vez, estão na 8ª colocação da Conferência Oeste, com 35 vitórias e 28 derrotas. A equipe tem um ataque mais modesto, sendo o 9º pior da liga, com 110,8 pontos por jogo, mas se destaca defensivamente, ocupando a 4ª posição ao permitir apenas 108,6 pontos por jogo. A defesa sólida é um dos pontos fortes dos Clippers e pode ser um fator decisivo nesta partida, especialmente diante de um ataque inconsistente dos Pelicans.

Análise do Jogo e Palpite

Os Clippers chegam ao confronto com uma equipe mais equilibrada, principalmente devido à sua defesa de alta qualidade. Com jogadores como Kawhi Leonard e Paul George, eles têm um sistema defensivo capaz de neutralizar as ameaças ofensivas dos Pelicans. Por outro lado, New Orleans depende muito de Zion Williamson e Brandon Ingram, mas a falta de consistência no ataque pode pesar contra um time tão sólido como os Clippers.

Apesar de jogar em casa, os Pelicans terão dificuldades para superar a defesa dos Clippers. A combinação de um ataque ineficiente e uma defesa vulnerável coloca a equipe em uma posição difícil frente ao equilíbrio defensivo de Los Angeles. Além disso, a experiência de jogadores como Leonard e George pode fazer a diferença nos momentos decisivos da partida.

Palpite Final

Acreditamos que os Los Angeles Clippers sairão vencedores deste confronto. Embora os Pelicans tenham o fator casa a seu favor, as limitações ofensivas e a fragilidade defensiva tornam os Clippers favoritos. A solidez defensiva de LA deve ser suficiente para controlar os principais jogadores dos Pelicans, e a liderança de suas estrelas será crucial para garantir a vitória.

Onde Assistir

A partida entre New Orleans Pelicans e Los Angeles Clippers será transmitida ao vivo pelo NBA League Pass, além de estar disponível em plataformas de casas de apostas como Betano e Bet365, que oferecem transmissões para usuários com saldo ou que tenham realizado apostas recentemente.

Conclusão

Este confronto é importante para ambas as equipes na luta pelos playoffs da Conferência Oeste, mas os Los Angeles Clippers, com seu jogo defensivo forte e experiência, são os favoritos para levar a vitória. Apostadores devem considerar as odds favoráveis aos Clippers, principalmente devido ao desempenho superior em termos de defesa.