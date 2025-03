Piscinas municipais recebem 1.167 banhistas no fim de semana

A Prefeitura de Limeira, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, divulgou o balanço do número de banhistas que procurou as piscinas municipais no fim de semana, dias 1º e 2 de março. Ao todo, 1.167 pessoas aproveitaram as instalações e vivenciaram momentos de diversão e lazer.

Conforme anunciado pelo novo secretário de Esporte e Lazer, João Gomes Junior, três piscinas municipais ficaram abertas no sábado e no domingo, das 14h às 18h. Os espaços foram supervisionados por servidores da pasta, incluindo guarda-vidas, bem como por profissionais do Ceprosom.

A ação, segundo João Gomes Junior, objetiva oferecer mais opções de lazer à população de Limeira, além de incentivar a prática de atividade física. Ele destacou, ainda, que a ação seguirá nos próximos fins de semana.

Confira as unidades que ficaram abertas e o respectivo público presente:

Centro Comunitário João Mofatto, no Parque Hipólito : 468 banhistas

Centro Comunitário do Parque Victor D’Andrea (Cecap): 377 banhistas

Praça de Esportes Wilson Polatto, no Jardim Esmeralda: 322 banhistas