Cruzeirão 2025 tem 15 partidas na próxima semana – Agência de Notícias

Foto: Carlos Sales/Secom

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), promoverá, na próxima semana, de 10 a 14 de março, 15 partidas válidas pela terceira semana da 66ª edição do Torneio Aberto de Futsal “Jornal Cruzeiro do Sul” – Cruzeirão 2025. Os jogos ocorrerão no Ginásio Municipal de Esportes “Dr. Gualberto Moreira”, Ginásio Nilton Torres e na Arena Sorocaba, envolvendo as equipes de todas as categorias.

Considerado um dos maiores do País, o torneio é realizado com apoio da Fundação Ubaldino do Amaral (FUA) e tem como objetivo promover o intercâmbio esportivo entre as cidades de Sorocaba e região, além de integrar, socializar e otimizar a participação de um grande número de atletas, estimulando a prática do futsal, vislumbrando inserir o hábito de uma atividade física salutar e melhorando a qualidade de vida da população.

A 66ª edição do campeonato conta com a participação de 130 clubes, sendo 76 na categoria Principal, 26 na Veterano, 13 na Master, nove na categoria Feminino e seis na Super Veterano.

A tabela com todos os jogos pode ser conferida no site: https://esporte.sorocaba.sp.gov.br/campeonatos/cruzeirao-2025/. Mais informações pelo telefone: (15) 3212-7289 ou pelo e-mail: [email protected].