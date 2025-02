Sheffield Wednesday x Sunderland ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês Championship, HOJE (28/02)

A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol – Segunda Divisão, a Championship edição 2024/2025, entre Sheffield Wednesday x Sunderland acontece hoje, HOJE (25) às 17 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao Sheffield ue tentará a vitória em seu território.

Sheffield Wednesday x Sunderland: Análise e Previsão para o Jogo da Championship

Na próxima sexta-feira, 28 de fevereiro, Sheffield Wednesday e Sunderland se enfrentam no estádio Hillsborough, em uma partida crucial para ambas as equipes, que buscam recuperação após derrotas consecutivas. A partida está marcada para as 17h (horário de Brasília), e ambos os times entram em campo com o objetivo de voltar a somar pontos e se aproximar das zonas de playoffs.

Sheffield Wednesday: Tentando Retomar o Ritmo

Sheffield Wednesday, sob o comando de Danny Rohl, teve um início de temporada promissor, mas perdeu fôlego nas últimas semanas. O time estava a apenas três pontos de distância da zona de playoffs no início de fevereiro, após uma sequência invicta de três jogos, mas acumulou apenas três pontos em quatro partidas recentes. Uma derrota apertada para o West Bromwich Albion e um pesado 4 a 0 contra o Burnley no último fim de semana deixaram o time na 13ª posição, agora a seis pontos de distância da zona de classificação para os playoffs.

No entanto, a equipe tem se mostrado capaz de reagir em casa, e com a volta ao Hillsborough, Rohl espera que seus comandados consigam reverter o cenário negativo e voltar a somar vitórias.

Sunderland: Recuperando o Embalo

Sunderland, treinado por Regis Le Bris, também atravessa um momento complicado após uma série de bons resultados. O time estava entre os dois primeiros colocados, mas agora vê suas chances de promoção direta enfraquecerem após duas derrotas consecutivas. A última derrota para o Hull City, em casa, agravou ainda mais a situação, deixando o Sunderland com uma distância de oito pontos para o segundo colocado, Sheffield United.

Com 62 pontos, Sunderland ocupa a 4ª posição, ainda com uma boa vantagem sobre a zona de playoffs, mas a equipe precisa se recuperar urgentemente para manter as esperanças de promoção automática vivas.

Análise das Equipes e Possíveis Escalações

Sheffield Wednesday tem enfrentado problemas de lesões, com vários jogadores importantes fora, incluindo os defensores Di’Shon Bernard e Dominic Iorfa. A linha defensiva será formada por Max Lowe e Michael Ihiekwe, enquanto no meio-campo, Barry Bannan e Shea Charles devem ser fundamentais. Ibrahim Cissoko, uma das novas contratações, pode ser titular após boas atuações em jogos recentes.

Do lado de Sunderland, a equipe também conta com vários desfalques, como Tom Watson e Aji Alese. O defensor Chris Mepham deve retornar ao time para formar a dupla de zaga com Luke O’Nien. No ataque, Wilson Isidor, artilheiro do time na temporada, será a principal referência ofensiva, com o apoio de Patrick Roberts e Eliezer Mayenda.

Previsão para o Jogo

Com ambos os times precisando urgentemente de uma vitória para manter suas ambições de promoção, o confronto promete ser equilibrado. Sheffield Wednesday buscará a recuperação em casa, mas Sunderland, mesmo em um momento complicado, tem um time mais equilibrado e com maior poder ofensivo.

A previsão é de uma vitória para o Sunderland, com o placar de 2 a 1. A equipe visitante tem mais condições de superar os desfalques de seus oponentes e conquistar os três pontos importantes fora de casa.

Escalações Possíveis:

Sheffield Wednesday : Beadle; Valery, Ihiekwe, Lowe, Otegbayo; Bannan, Charles; Gassama, Armstrong, Cissoko; Smith.

: Beadle; Valery, Ihiekwe, Lowe, Otegbayo; Bannan, Charles; Gassama, Armstrong, Cissoko; Smith. Sunderland: Patterson; Hume, Mepham, O’Nien, Cirkin; Bellingham, Neil; Roberts, Rigg, Mayenda; Isidor.

Conclusão

Este jogo é fundamental para ambas as equipes na luta por um lugar nos playoffs da Championship. Enquanto Sheffield Wednesday precisa urgentemente da vitória para não se distanciar da zona de classificação, Sunderland, apesar das recentes derrotas, possui qualidade suficiente para levar os três pontos de Hillsborough.

Quem detém os direitos de transmissão da EFL é a ESPN, e o grupo Disney.

Onde assistir: ESPN, ESPN+

ouvir: FM rural