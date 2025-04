Kaio Jorge comanda Cruzeiro em vitória sobre o Bahia

Comandado pelo atacante Kaio Jorge, que marcou dois gols, o Cruzeiro derrotou o Bahia por 3 a 0, na noite desta quinta-feira (17) no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, na partida que fechou a 4ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

A vitória alcançada em casa levou a Raposa à 7ª posição, com sete pontos. Já o Bahia, que ainda não triunfou nesta edição do Brasileiro (com três empates e uma derrota), ocupa a 18ª colocação da classificação com apenas três pontos.

O Cruzeiro teve a oportunidade de alcançar uma vitória ainda maior, pois aos 11 minutos o juiz assinalou pênalti após o goleiro Ronaldo derrubar Kaio Jorge dentro da área. O próprio atacante foi para a cobrança, mas o camisa 96 defendeu o chute.

Mas a equipe mineira continuou no ataque e conseguiu ir para o intervalo em vantagem. Aos 51 minutos o volante Lucas Romero acertou um chute muito forte da intermediária para marcar um golaço.

Já a etapa final teve um grande nome, o atacante Kaio Jorge. O camisa 19 da Raposa começou a se redimir do pênalti perdido aos 20 minutos, quando fez grande jogada em velocidade para superar o goleiro Marcos Felipe, que substituiu o goleiro Ronaldo.

Dez minutos depois Kaio Jorge voltou a marcar na partida para dar números finais ao marcador.