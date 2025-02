GCM recebe chamado e atende caso de briga de casal na Vila Hortência – Agência de Notícias

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba, às 16h15 de quarta-feira (19), atendeu chamado e identificou um caso de briga de casal na Vila Hortência, Zona Leste da cidade. O homem de 31 anos de idade apresentava ferimentos e a mulher, de 23 anos, não tinha marcas de agressão. O caso foi apresentado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sorocaba.

A mulher foi quem acionou a GCM, via telefone 153, alegando que seu companheiro a agrediu e se encontrava trancada no quarto. No momento em que a equipe de guardas chegou ao endereço citado, localizou o suposto agressor na frente da residência, aguardando por uma viatura, pois tinha acionado a Polícia Militar, via fone 190.

Ele disse que teve discussão acalorada com sua companheira e, durante o desentendimento, ela o agrediu, o que deixou marcas em seu corpo, ao contrário dela, que não apresentava sinais de lesões ou hematomas. O acusado reiterou que não atacou a mulher e ambos alegaram que seus atos teriam sido em legítima defesa.

Na DDM, a autoridade de plantão tomou conhecimento do caso e determinou o registro de boletim de ocorrência por violência doméstica e agressão recíproca, liberando as partes na sequência. Na ocasião, a mulher se recusou a solicitar medida protetiva judicial, o que impediria seu companheiro de se aproximar dela.