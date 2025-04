Teatro Municipal sedia 20° edição do Salão de Artes Visuais – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Nesta sexta-feira,11, a partir das 19h, a Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba (Fundart) realiza a abertura oficial do 20º Salão de Artes Visuais no Teatro Pedro Paulo Teixeira Pinto.

O evento, com entrada gratuita, dá início a uma mostra que reúne obras de 60 artistas, selecionados por edital, representando diferentes regiões e estilos artísticos.

Realizado em parceria com o Setorial de Artes Plásticas e Visuais da Fundação, o Salão premiará três artistas com prêmios de R$ 3.500 cada. Também será concedido o Prêmio Destaque Ubatuba, no mesmo valor, exclusivo para um artista residente no município. Além disso, serão distribuídos cinco incentivos no valor de R$ 1.500, sendo garantido que pelo menos um deles contemplará um morador local.

“A proposta do Salão é fortalecer o acesso à arte e valorizar a produção artística. Convidamos o público de Ubatuba a participar dessa celebração da criatividade e da expressão cultural”, destaca Thaila Brito, diretora-presidente da Fundart.

A mostra permanecerá aberta à visitação até o dia 11 de maio, com entrada gratuita e funcionamento durante o horário comercial.

Confira a lista de artistas participantes através do link: https://fundart.com.br/salao-ubatuba-de-artes-visuais/