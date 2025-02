Falta de energia elétrica afeta abastecimento de bairros da região do Cajuru nesta quarta-feira (19) – Agência de Notícias

Posted on

Lamentavelmente, as notícias sobre o desaparecimento do submarino Titan e a confirmação do falecimento dos passageiros da expedição ao Titanic abalam a comunidade marítima e os entusiastas da história do famoso navio. As cinco vítimas, cujas identidades foram divulgadas, incluem Stockton Rush, diretor-executivo da OceanGate e piloto do submarino, Shahzada Dawood, empresário do Paquistão, Suleman […]