Agência Minas Gerais | Minas Gerais amplia transparência com novo relatório de fiscalização ambiental moderno e interativo

Posted on

Problema solucionado Vendaval danifica teto do Terminal de Integração do Valentina, mas construtora faz reparo em poucas horas 05/09/2023 | 19:00 | 68 Devido aos fortes ventos registrados no bairro do Valentina de Figueiredo nesta terça-feira (5), uma pequena parte do forro do teto do Terminal de Integração se soltou. Ao constatar o […]