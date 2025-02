IPM-JP vai divulgar edital de convocação dos candidatos aprovados em concurso público

19/02/2025 |

O Instituto de Previdência do Município de João Pessoa (IPM-JP) deve divulgar ainda esta semana o edital de convocação dos 28 candidatos aprovados no concurso público realizado no ano passado para apresentação de documentos e exame admissional na Junta Médica. Segundo a superintendente do instituto, Caroline Agra, o prazo para apresentação dos documentos é de 20 dias da publicação do edital.

Conforme explicou, após atenderem a convocação e cumprirem todas as etapas, eles serão nomeados e poderão iniciar as atividades. “Estamos extremamente satisfeitos em nomear todos os aprovados no último concurso do IPM-JP, assegurando a eficiência e atendendo às demandas de pessoal necessárias para manter a excelência na prestação de nossos serviços”, afirmou Caroline Agra.

Ela ressalta que o prazo de validade do certame é de dois anos, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, a critério do Instituto. O concurso, que teve como banca organizadora o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), abriu vagas para contratação imediata e cadastro de reservas nos níveis médio, técnico e superior, com salários que variam de R$ 1.827,79 a R$ 3.021,06.

O Instituto de Previdência do Município de João Pessoa é a autarquia responsável por gerir a previdência do quadro efetivo de servidores da Prefeitura de João Pessoa. Atualmente, contabiliza 6.306 aposentados e 1.588 pensionistas.

Serviço – IPM-JP está localizado à Rua Engenheiro Clodoaldo Gouveia, nº 166, Centro. Mais informações pelo telefo0ne 3213 4647 ou WhatsApp 322 1005.