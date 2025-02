Sessão da Tarde exibe Hoje Sexta (21/02) na Globo, Minha Mãe É uma Peça O Filme, QUE HORAS COMEÇA, Sinopse

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, 21/02/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Filmes da Sessão da Tarde e Corujão desta Sexta-feira (21/02/2025)

A programação da TV Globo para esta sexta-feira (21) traz grandes emoções com ação e romance. A Sessão da Tarde exibe um dos maiores sucessos do universo dos super-heróis, “O Espetacular Homem-Aranha”, enquanto o Corujão I apresenta a comédia romântica argentina “Permitidos”. Confira mais detalhes sobre os filmes:

Sessão da Tarde – 15h30 (horário de Brasília)

O Espetacular Homem-Aranha (The Amazing Spider-Man)

Origem: EUA

EUA Ano: 2012

2012 Direção: Marc Webb

Marc Webb Elenco: Andrew Garfield, Emma Stone, Rhys Ifans, Martin Sheen, Sally Field, Denis Leary

Andrew Garfield, Emma Stone, Rhys Ifans, Martin Sheen, Sally Field, Denis Leary Gênero: Ação

Sinopse:

Peter Parker (Andrew Garfield) é um jovem estudante que vive com seus tios, Ben (Martin Sheen) e May (Sally Field), após ser abandonado pelos pais. Ao ser picado por uma aranha geneticamente modificada, ele desenvolve superpoderes e passa a se transformar no Homem-Aranha. No entanto, sua jornada de herói o coloca no caminho do perigoso vilão Lagarto (Rhys Ifans), que ameaça toda a cidade.

Por que assistir?

O filme traz uma nova abordagem para a história do Homem-Aranha, com cenas de ação eletrizantes e uma emocionante trama romântica entre Peter Parker e Gwen Stacy (Emma Stone). Ideal para quem gosta de aventura e efeitos especiais impressionantes.

Corujão I – 02h30 (horário de Brasília)

Permitidos

Origem: Argentina

Argentina Ano: 2016

2016 Direção: Ariel Winograd

Ariel Winograd Elenco: Lali Espósito, Martín Piroyansky, Liz Solari, Benjamín Vicuña

Lali Espósito, Martín Piroyansky, Liz Solari, Benjamín Vicuña Gênero: Comédia, Romance

Sinopse:

Camila (Lali Espósito) e Mateo (Martín Piroyansky) estão juntos há oito anos e decidem brincar com a ideia de “permissões”, ou seja, cada um escolhe uma celebridade com quem poderia ter um encontro sem que isso fosse considerado traição. O que parecia apenas uma brincadeira se transforma em um verdadeiro caos quando ambos acabam tendo a oportunidade de conhecer suas “celebridades permitidas”.

Por que assistir?

“Permitidos” é uma comédia romântica leve e divertida, com um roteiro criativo que questiona os limites dos relacionamentos modernos. Para quem gosta de histórias românticas com uma pitada de humor, essa é uma ótima escolha para a madrugada.

Prepare a pipoca e aproveite a programação de sexta-feira com muita ação e romance na tela da Globo!