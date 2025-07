São José fecha o dia com troféus em mais 4 modalidades

Lucas Lemes





A rodada desta terça-feira (8) foi marcada por novas vitórias para São José dos Campos, que caminha forte rumo ao 12º título consecutivo dos Jogos Regionais. Ao todo, a maior cidade do Vale do Paraíba conquistou seis troféus em apenas um dia de competição.

O time de tênis de mesa joseense faturou o título nas categorias individual, dupla e por equipes, masculino e feminino.

São José levantou os títulos de campeã no tênis de mesa, masculino e feminino

No atletismo, a delegação de São José garantiu duas taças de prata: no feminino, com 203 pontos, e no masculino, com 200 pontos. O ouro ficou com Pindamonhangaba, que liderou nas duas categorias (feminino – 304 / masculino – 296), enquanto Guarulhos ficou com o bronze (feminino – 116 / masculino – 119).

A equipe de atletismo joseense conquistou o vice-campeonato no masculino e feminino

A equipe de malha de São José também ficou com a prata ao ser superada por Pinda na final, placar de 84 a 94.

A última taça conquistada por São José dos Campos nesta terça-feira veio de noite com o handebol masculino sub-21 que ficou com o vice-campeonato após derrota para Guarulhos, por 16 a 22.

O handebol masculino joseense terminou com o troféu de vice-campeão

Classificações

O dia também foi de vitórias nos esportes coletivos. O vôlei feminino venceu Pinda por 3 sets a 0 na semifinal, parciais de 25/10, 25/13 e 15/16. O time masculino sub-21 repetiu o feito das meninas e também derrotou Pinda por 3 a 0 (25/13, 25/19, 25/09) na semifinal. As finais das duas equipes acontecem neste feriado de 9 de julho, às 13h (feminino, contra Guarulhos) e às 14h30 (masculino, contra Itaquaquecetuba), no Teatrão. Entrada gratuita.

A equipe feminina sub-21 de comemora a classificação para a final nos Regionais

O basquete masculino sub-21 estreou na competição com vitória sobre Pinda por 97 a 44. O próximo confronto do time será contra Caçapava, nesta quarta, às 17h30, no Ginásio Linneu de Moura.

O basquete masculino de São José estreou com vitória sobre Pinda por 97 a 44

Com gol de Tiaguinho, o time joseense de futebol masculino deu mais um passo importante rumo ao pódio. A equipe venceu Campos do Jordão por 1 a 0 e garantiu vaga na semifinal, que será disputada nesta quarta-feira (9), contra a equipe de Cruzeiro.

Já o futebol feminino segue invicto: após vitória por W.O. sobre Itaquaquecetuba nesta terça, a equipe enfrenta Guararema nesta quarta, às 14h30, no Campo do Vale do Sol.

Já no tênis de campo, as meninas de São José garantiram vaga na grande decisão ao vencer Poá por 2 a 0 na semifinal na manhã desta terça-feira (8) no Clube de Campo Santa Rita. A final será nesta quarta contra Campos do Jordão. No masculino, a equipe joseense avançou às semifinais ao vencer Taubaté por 2 sets a 0. Agora, enfrentará Pindamonhangaba em mais um confronto decisivo nesta quarta (9), às 12h.

As delegações de xadrez e damas embarcaram nesta tarde rumo a Ferraz de Vasconcellos, sede das modalidades de tabuleiro do 67º Jogos Regionais, onde disputarão as partidas decisivas em busca do título e das cobiçadas vagas nos Jogos Abertos do Interior.



