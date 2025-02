Aston Villa x Liverpool ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês, Premier League, HOJE (15/02)

A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol, a Premier League edição 2024/2025, entre Aston Villa x Liverpool acontece hoje, HOJE (19/02) às 17h30 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao Aston ue tentará a vitória em seu território.

Prévia: Aston Villa x Liverpool – Prognóstico, Notícias e Escalações

No próximo dia 19 de fevereiro de 2025, o Aston Villa receberá o Liverpool no Villa Park, em um jogo importante para a luta pelo topo da Premier League. A partida está marcada para às 17h30 (horário de Brasília), e pode ampliar a vantagem do Liverpool na liderança para 10 pontos, caso vençam.

Análise da Partida

O Liverpool chega a este confronto após uma vitória apertada de 2-1 contra o Wolverhampton Wanderers, onde mostraram nervos à flor da pele na segunda metade, apesar de estarem com o controle do jogo. Já o Aston Villa empatou em 1-1 com o Ipswich Town, resultado que frustrou as expectativas de sua torcida, especialmente após um gol anulado contra os visitantes e a expulsão de um jogador adversário.

A equipe de Unai Emery enfrenta dificuldades no setor defensivo, com vários jogadores importantes lesionados, incluindo Boubacar Kamara e Pau Torres. O Villa está em busca de recuperação, especialmente após um histórico negativo contra o Liverpool, com nove jogos consecutivos sem vencer os Reds.

Formação Esperada

Aston Villa: Martínez; Garcia, Mings, Disasi, Digne; Tielemans, McGinn; Ramsey, Rogers, Rashford; Watkins

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Tsimikas; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Jones, Diaz; Nunez

Notícias de Equipe

O Liverpool terá desfalques importantes, incluindo Cody Gakpo, que sofreu uma lesão no jogo contra o Everton, e não deve estar disponível para este confronto. Joe Gomez (lesão muscular) e Tyler Morton (lesão no ombro) também estão fora. Curtis Jones retorna após suspensão e deve reforçar o meio-campo, possivelmente entrando no lugar de Dominik Szoboszlai.

No Aston Villa, a defesa será novamente uma preocupação, com Kamara, Torres, Barkley e Onana fora. Contudo, o retorno de Tyrone Mings oferece uma esperança para a defesa, e Marcus Rashford pode ganhar uma oportunidade como titular após boas atuações vindo do banco.

Projeção do Jogo

A partida promete ser bastante disputada, com o Liverpool tentando manter sua invencibilidade fora de casa nesta temporada, enquanto o Aston Villa busca reverter seu desempenho recente para continuar sonhando com uma vaga na Liga dos Campeões. Mesmo com o cansaço físico e psicológico do Liverpool, um empate parece ser o cenário mais provável, dado o histórico de dificuldades do Villa contra os Reds. Nossa previsão é de um empate por 1-1.

Acompanhe o jogo ao vivo e não perca as atualizações sobre esta e outras partidas da Premier League.

Onde Assistir

A partida será transmitida ao vivo no Brasil pela ESPN e pelo serviço de streaming Star+.

