Santos x Noroeste , ASSISTIR AO VIVO, PALPITES, ESCALAÇÕES Paulistão 2025, HOJE (19/02)

Santos x Noroeste: Onde Assistir, Horário e Escalações

Santos e Noroeste se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 19h15 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista 2025. O Peixe quer garantir a classificação antecipada para as quartas de final, enquanto o Noroeste busca se afastar da zona de rebaixamento segundo Notícias de Maua.

Onde Assistir

Tempo Real: Acompanhe todos os lances no ge.

Acompanhe todos os lances no ge. Transmissão: UOL Play, Nosso Futebol, Zapping TV.

Momento das Equipes

O Santos assumiu a liderança do Grupo B após vencer o Água Santa na última rodada e pode se garantir nas quartas se vencer o Noroeste e dois dos outros três times da chave forem derrotados.

O Noroeste vive um momento delicado e não vence há nove rodadas. Com apenas sete pontos, está em 14º na classificação geral, um ponto acima da zona de rebaixamento.

Prováveis Escalações

Santos – Técnico: Pedro Caixinha

O Peixe terá o retorno do zagueiro Luan Peres, que cumpriu suspensão na última rodada. Tiquinho Soares pode voltar ao time titular.

Provável escalação: Gabriel Brazão; JP Chermont, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; João Schmidt (Tomás Rincón), Gabriel Bontempo e Neymar; Soteldo, Tiquinho Soares e Guilherme.

Desfalques: Álvaro Barreal, Willian Bigode, Aderlan, Hyan e Souza (lesionados).

Pendurados: Zé Ivaldo, Leo Godoy, Diego Pituca, Tomás Rincón, Tiquinho Soares e Guilherme.

Noroeste – Técnico: Allan Aal

O Noroeste deve manter a base da equipe, com possíveis mudanças devido ao desgaste físico. Diogo Silva e DG podem aparecer entre os titulares.

Provável escalação: Felipe Alves; Maycon (Felipe Rodrigues), Rodolfo Filemon e Carlinhos; Cicinho, Dudu Miraíma, Blade (Denner), Thiago Lopes e Maykon Jesus (Jonatas Paulista); Pedro Felipe e Carlão.

Desfalques: Vitinho e Luizão (lesionados).

Pendurados: Renan Araújo, Dudu Miraíma, Felipe Alves e Pedro Felipe.

Arbitragem

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Matheus Delgado Candançan Assistente 1: Denis Matheus Afonso Ferreira

Denis Matheus Afonso Ferreira Assistente 2: Enderson Emanoel Turbiani da Silva

Enderson Emanoel Turbiani da Silva Quarto Árbitro: Vinicius Furlan

Vinicius Furlan VAR: Márcio Henrique de Gois

Com expectativas altas para o confronto, o Santos busca mais uma vitória para garantir a classificação, enquanto o Noroeste tenta surpreender e afastar-se do rebaixamento. Acompanhe todas as emoções do duelo! Ouça ao vivo em FM Rural