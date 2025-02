Serpente é resgatada pela Guarda Ambiental de Nova Iguaçu em Iguaçu Velho

Uma Jararaca-da-mata (Bothrops jararaca), animal silvestre de aproximadamente 45 centímetros de comprimento, foi resgatada pela Guarda Ambiental Municipal (GAM) de Nova Iguaçu, órgão ligado à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (SEMAM). A ação aconteceu na tarde desta segunda-feira (17), no bairro Iguaçu Velho, na região do Tinguá. A serpente foi identificada por um morador, que fez a contenção do animal e solicitou o resgate.

Ciente de que se tratava de uma serpente peçonhenta, o morador seguiu as orientações da GAM para estas situações e isolou o animal até a chegada da equipe.

Após a captura, a GAM e a Guarda-Parques da APA Alto Iguaçu soltaram o animal em uma área segura na área de proteção ambiental de Tinguá.

A Jararaca-da-mata (Bothrops jararaca) é uma serpente muito importante para o equilíbrio ecológico, pois ajuda no controle populacional de outros animais, como alguns roedores, aves e anfíbios. A peçonha desse animal contém substâncias que por muito tempo são utilizadas para a produção de medicamentos com anticoagulantes e tratamentos de doenças cardíacas.

A Guarda Ambiental reforça que a captura e manutenção de animais silvestres sem autorização são crimes previstos na legislação ambiental brasileira. A população pode contribuir para a proteção da fauna local realizando denúncias anônimas pelos canais disponibilizados:

WhatsApp e Telefone: (21) 3779-1183

E-mail: [email protected]