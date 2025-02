Saae/Sorocaba instala torneiras com aspersores em quatro pontos da cidade – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), instalou torneiras com aspersores de água em quatro pontos da cidade, para que a população se refresque do calor. Elas estão localizadas na Praça Coronel Fernando prestes, Parque nas Águas, Parque dos Espanhóis e no Parque do Campolim.

O dispositivo é acionado manualmente, por meio de registro, e esguicha jatos de água para o alto, de forma rotativa. A iniciativa está disponível, em princípio, até o próximo domingo (23), em decorrência de alerta meteorológico de altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar para a região de Sorocaba.