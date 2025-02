Programa Agente Cidadão recebe novas turmas

Henrique Macedo





Fundhas

Uma nova etapa para 149 jovens de São José dos Campos iniciou nesta segunda-feira (17). Eles foram selecionados para o Agente Cidadão, programa do Cephas (Colégio de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza).

Durante evento no Cefe (Centro de Formação do Educador), os novos agentes foram acolhidos por autoridades, funcionários do Cephas, familiares e colegas. Mestre de cerimônias do evento, Daniel Freire, de 17 anos, participou do programa em 2024 e deu um testemunho que encorajou a nova turma.

“Minha família estava passando por problemas financeiros e eu queria muito ajudar. Fiquei sabendo do Agente Cidadão, me candidatei e deu tudo certo. Trabalhei no PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) durante seis meses. Significou muito pra mim, consegui evoluir tanto pessoalmente quanto profissionalmente e ter uma visão do mercado de trabalho”, contou.

Daniel Freire foi agente cidadão em 2024 | Foto: Fundhas

Jéferson Rosa estava todo orgulhoso acompanhando o filho, Breno, de 16 anos. “Muito importante esse programa, começar a criar responsabilidade é bom para os jovens da nossa cidade”, afirmou.

O jovem Breno está ansioso para iniciar. “É meu primeiro emprego, muito bacana, vou trabalhar na Secretaria de Manutenção da Cidade”, disse.

Jéferson com o filho Breno | Foto: Fundhas

“Fiquei muito feliz por ser aprovada, porque eu iniciei o curso no Cephas e a carga horária dá certinho, saio da escola e já vou trabalhar”, contou animada a jovem Amanda Silva.

Amanda acompanhada da mãe durante cerimônia | Foto: Fundhas

“Não esperava, fiquei contente com essa oportunidade”, disse Gabriel Alves, de 17 anos, sobre a surpresa com a aprovação no programa da Prefeitura.



Gabriel estava acompanhado pela mãe | Foto:Fundhas

Etapas

Na terça-feira (18), os aprovados passarão por um rápido treinamento na sede da Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza), no Parque Industrial, e na quarta (19) já estarão em seus postos de trabalho.

Capacitação

Implantado em julho de 2022, o programa Agente Cidadão já beneficiou mais de 500 adolescentes e jovens de 16 a 19 anos.

Durante seis meses, eles realizam atividades práticas de apoio às áreas de recursos humanos, finanças, compras, comunicação e campanhas públicas nos órgãos da administração municipal quatro dias da semana, por quatro horas.

Uma vez por semana é oferecida qualificação profissional através de cursos do Cephas (Colégio de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza). Para o apoio necessário, o programa prevê contrapartida financeira no valor de R$400 por mês, vale-transporte e uniforme.



MAIS NOTÍCIAS



Fundhas