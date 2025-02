Prefeitura de Sorocaba retoma campanha sobre descarte adequado de lixo e entulho – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Obras (Serpo), da Secretaria de Meio Ambiente, Proteção e Bem-estar Animal (Sema), de Desenvolvimento Econômico, da Secretaria de Comunicação (Secom), com o apoio também do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) Sorocaba, retoma nas redes sociais e outros canais oficiais a sua campanha a respeito do descarte ambientalmente correto e consciente de lixo e entulho no município.

A iniciativa surgiu em 2023 e, no momento, volta ganhar mais importância frente ao período chuvoso, como é habitual acontecer durante o verão. O objetivo, sobretudo, é evitar eventuais alagamentos em função de bocas de lobo e bueiros entupidos, além de combater a poluição de córregos e rios, melhorar a qualidade de vida dos moradores e preservar a natureza. E, a ainda, a ação vem a somar com a campanha de prevenção contra a dengue, também em andamento no município, de maneira a evitar a formação de criadouros do mosquito transmissor.

A campanha envolve setores das pastas participantes. O secretário da Serpo, Darwin de Almeida Rosa. “A proposta é ampliar a capacidade de vazão das águas das chuvas e, nesse sentido, a Administração Municipal fornece meios e locais de destinação correta de resíduos. A importância do apoio da população é fundamental, para que jogue o lixo ou o entulho em local apropriado, de maneira consciente e responsável”, aponta.

Lugar de lixo é no lixo!

O lixo jogado de forma inconsequente nas ruas e parques da cidade, além de sujar esses espaços, impacta seriamente na fauna e na flora local e volta de forma negativa para a população, ao danificar o aspecto visual da cidade, exalar mau cheiro, atrair animais peçonhentos, entupir bueiros e propiciar alagamentos. Ao chegar ao Rio Sorocaba, o lixo impacta ainda mais seriamente a fauna, a vegetação e o próprio rio.

Resíduos, como papéis, embalagens e outros sólidos, nunca podem ser descartados nas ruas, calçadas ou em terrenos baldios. Muitos animais que vivem ali, ou são atraídos pelo lixo, podem comprometer o bem-estar da comunidade e a qualidade do ambiente. Sobras de alimentos e entulhos, por exemplo, atraem ratos, escorpiões, baratas, caramujo africano, entre outros animais que podem trazer doenças e riscos à saúde. Além disso, muitos reci-pientes que acumulam água parada podem se tornar criadouros do Aedes aegypti, mosquito transmissor da Dengue, Chikungunya, Zika e Febre Amare-la.

Já, em obras ou construções, não se pode permitir que terra, areia ou pedras, por exemplo, sejam levadas pela água da chuva, porque esse material pode entupir as bocas de lobo. Por isso, o comportamento da população, além do trabalho contínuo do Poder Público, é fundamental para garantir a cidade sempre linda e limpa.

Onde descartar resíduos eletrônicos

A proposta da campanha também é orientar sobre os locais onde as pessoas podem descartar lixo eletrônico, como pilhas, baterias e outros resíduos eletroeletrônicos que não funcionam mais. Esses materiais podem ser entregues na sede da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-estar Animal (Sema), localizada na Rua Santa Maria, 197, na Vila Hortência, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A iniciativa de logística reversa ocorre por meio de um termo de cooperação firmado entre a Prefeitura de Sorocaba e a Gestora para Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos Nacional – Green Eletron, sem custo para o Município.

O descarte incorreto de lixo eletrônico pode provocar danos ao meio ambiente e à saúde das pessoas, isso porque esses equipamentos têm substâncias tóxicas em sua composição. Ao ser acionada pela Sema, a Green Eletron recolhe todo o material depositado no coletor e promove a devida reciclagem e a destinação correta do lixo eletrônico. A relação de todo o material que pode ser descartado encontra-se no site: https://www.greeneletron.org.br/lista-completa.

No coletor, a população pode descartar resíduos com dimensões máximas de 30 cm de altura e 60 cm de largura, como pilhas, baterias, notebooks, impressoras, celular, tablets, monitores, scanners, eletroportáteis em geral, fones de ouvidos, suprimentos de impressão, além de partes e peças de equipamentos eletroeletrônicos. Lâmpadas fluorescentes não estão incluídas para descarte nesse coletor.

Outro espaço público que recebe computadores, impressoras, baterias, pilhas e celulares é o projeto Metareciclagem, realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sede). Todo o material recebido é direcionado para cooperativas, para que seja comercializado como sucata eletrônica. Isso evita que esses equipamentos sejam descartados de forma irregular em locais inapropriados.

O projeto também tem como objetivo reaproveitar o maior número de componentes de um computador fora de uso para a montagem de outras máquinas e, assim, formar novos kits de informática. Posteriormente, esses equipamentos são doados pelo Fundo Social de Solidariedade (FSS) em ações sociais junto a entidades assistenciais.

O atendimento do Metareciclagem é feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h, na Avenida Armando Salles de Oliveira, 788, no Trujillo. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (15) 3417-3825 ou pelo e-mail: [email protected] .

Ecopontos

Sorocaba conta com quatro Ecopontos, que estão localizados na Vila Helena, Cajuru, Júlio de Mesquita Filho e Vila Isabel. O Ecoponto oferece um serviço gratuito aos cidadãos, para garantir a destinação adequada e ambientalmente correta de diferentes tipos de resíduos e, assim, evitar o descarte irregular na cidade, além de promover a reciclagem desses materiais.

As pessoas podem depositar, gratuitamente, no local, até um metro cúbico de entulho de obras, madeiras de construção civil, móveis velhos, recicláveis, resíduos eletrônicos e eletrodomésticos, o que equivale a, aproximadamente, cinco carrinhos de mão.

Diferentemente dos antigos Ecopontos que existiam no município, o espaço é todo cercado, tem controle de acesso, recepção, contêiner com banheiro, iluminação em LED, paisagismo e câmeras de videomonitoramento.

As unidades contam com estruturas em que o cidadão pode depositar os resíduos, de forma organizada e devidamente separada. Além de caçambas de diferentes tamanhos para o descarte correto de entulho de obras, madeiras de construção civil, móveis velhos, podas e vegetação, os Ecopontos possuem contêineres para a coleta de recicláveis, resíduos eletrônicos e eletrodomésticos, que são recolhidos por cooperativas que possuem acordo de cooperação firmado com o Município.

Por sua vez, os volumes maiores demandam a contratação do serviço de caçambas particulares ou a contratação de uma empresa licenciada para fazer o descarte no Aterro de Resíduos Inertes. A Secretaria de Serviços Públicos e Obras reforça que não é permitido o descarte de resíduo domiciliar, óleo automotivo e seus frascos, lixo hospitalar, lâmpadas, gesso, tintas, pneus, sucata de veículos, entre outros.

A Serpo destina, diariamente, todo o material recebido no Ecoponto ao Aterro de Resíduos Inertes. Lá, uma cooperativa faz a devida triagem dos resíduos recebidos para dar o destino ambientalmente correto.

Aterro de Resíduos Inertes

É importante a conscientização da população para que não jogue entulho (como resíduos de demolições de calçadas, pisos, entre outros) ou materiais inservíveis (móveis velhos, madeira, etc) em terrenos baldios ou em espaços públicos.

Em Sorocaba, existe o Aterro de Resíduos Inertes para o descarte adequado desses tipos de materiais, que está localizado na Avenida General Motors, 200, na Zona Industrial. A área está devidamente licenciada junto aos órgãos ambientais competentes e não há custo para as pessoas que descartarem até um metro cúbico de materiais, o que equivale a cinco carrinhos de mão. Para volumes maiores, tem que haver a contratação de empresa licenciada para fazer o descarte no local.

Limpeza e manutenção de bueiros, córregos e bacias de contenção

A limpeza dos bueiros é feita regularmente pelo Saae/Sorocaba, sendo que, em média, 8 mil m³ de material são recolhidos, a cada ano. Cerca de 4.500 bocas de lobo recebem limpeza, todos os anos.

Outra iniciativa permanente é a de roçagem e limpeza de margens e taludes do Rio Sorocaba e outros mananciais. Entre 2021 e 2024, mais de 100 milhões de metros quadrados foram roçados e retirados todo tipo de descarte de materiais, em mais de 50 pontos da cidade, conforme programação prévia. Para este ano, estão programados mais de 20 milhões de metros quadrados desse serviço.

Além disso, são realizadas manutenções preventivas de córregos e Bacias de Contenção, que são periódicas em bairros, como: Brigadeiro Tobias, Jardim Brasilândia, Jardim Leocádia, Jardim Paulistano, Jardim Piratininga, Jardim Prestes de Barros (Lavapés), Mineirão, Vila Barão e Vila Mathilde, além das Bacias de Contenção do Abaeté, Campolim, Norcross e Rua Panamá (Barce-lona), bem como nas duas bacias do Reservatório de Detenção de Cheias (RDC) da Água Vermelha.

A autarquia ainda mantém, por intermédio de sua equipe de Educação Ambiental, dois programas educativos permanentes. Pelo programa “Água Viva”, entidades e escolas podem conhecer como opera a Estação de Tratamento de Água (ETA) Cerrado, como a água potável chega até as casas e orientações sobre uso consciente. Por sua vez, o “Revivágua” oferece visita monitorada à maior Estação de Tratamento de Esgoto da cidade, a ETE-S1. Os participantes aprendem sobre o processo de tratamento do esgoto gerado na cidade, além da despoluição do Rio Sorocaba e o uso consciente da água. Escolas, entidades, empresas e demais instituições interessadas podem solicitar as atividades de Educação Ambiental do Saae/Sorocaba, pelo e-mail: [email protected]. É recomendado informar a quantidade prevista de público, a faixa etária, o tipo de ação, assim como as opções de datas e horários.

Denuncie o descarte irregular

Eventuais denúncias sobre descarte irregular de entulho, resíduos eletroeletrônicos e demais inservíveis na cidade podem ser feitas pelos canais da Ouvidoria do Município, que são o site: http://www.sorocaba.sp.gov.br/atendimento/; o WhatsApp: (15) 99129-2426 e o telefone: 156.