São José soma a maior pontuação nos Jogos da Juventude

Confirmando seu favoritismo, São José dos Campos somou a maior pontuação entre os 175 municípios que disputaram a 40ª edição dos Jogos Abertos da Juventude (Joguinhos), que aconteceu em Lençóis Paulista no período de 14 a 22 de junho.

No total, a delegação joseense terminou na liderança com 126 pontos, à frente de Praia Grande, a segunda colocada, com 99. A região esportiva de São José dos Campos também terminou na primeira colocação: foram 188 pontos conquistados, seguida pela região de Santos (171) e de Campinas (121).

Promovidos pela Secretaria de Esportes do Estado, os Jogos da Juventude são disputados por atletas com idade até 18 anos completos. Mas diferentemente dos Jogos Abertos do Interior, a classificação oficial considera as oito regiões esportivas do Estado, e não individualmente os municípios.

Basquete feminino também trouxe o ouro

Hegemonia

Este é o quinto ano consecutivo que, individualmente, São José dos Campos termina com a maior pontuação entre os municípios que participam da fase final dos Joguinhos, o que comprova a força do esporte de base joseense, por meio do programa Atleta Cidadão.

A liderança também foi repetida nas edições de 2019 (Marília), 2022 (Presidente Prudente), 2023 (Tatuí) e 2024 (Araçatuba) – em 2020 e 2021 a competição foi suspensa devido a pandemia de covid-19.

Agora em Lençóis Paulista, São José contou com a participação de 182 atletas, 62 da categoria masculina e 120 da feminina.

Equipe de ginástica artística masculino terminou na primeira colocação

Colocações

Destaque para as equipes de basquete feminino, futsal masculino, ginástica artística masculina e judô masculino e feminino, que subiram ao lugar mais alto do pódio, conquistando a medalha de ouro.

Cinco equipes conquistaram o troféu de prata: atletismo masculino, basquete masculino, futebol feminino, natação feminino e xadrez masculino. Levaram o bronze as equipes de ginástica rítmica, handebol feminino e tênis masculino.

Também pontuaram as equipes de ginástica artística feminino (4ª colocada), vôlei de praia feminino (4ª), atletismo feminino (5º), xadrez feminino (5º), futsal feminino (6º), vôlei de praia masculino (6º), voleibol feminino (6º) e tênis feminino (8º). A natação masculino, que teve só um atleta inscrito, não pontuou por equipe.



