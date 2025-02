ASSISTIR Juventus x PSV AO VIVO CHAMPIONS LEAGUE 24/25, HOJE (11/02), PALPITES E ESCALAÇÕES

Liga dos Campeões ao vivo! O Juventus x PSV jogam pela Champions League, edição 2024/2025 hoje, HOJE (11) 17 hs, confira detalhes da transmissão e prováveis escalações. A partida pela Champions League 2024 – 2025, ou a Liga dos Campeões da UEFA 2024 – 2025, acontece NESTE horário oficial de Brasília E SOB OS DOMÍNIOS DO primeiro time do confronto .

Juventus x PSV Eindhoven: Prévia da 1ª Partida dos Playoffs da Champions League

Na próxima terça-feira, 11 de fevereiro de 2025, a Juventus receberá o PSV Eindhoven no Sydney Football Stadium para a primeira partida dos playoffs eliminatórios da Champions League. Apesar de ser uma das melhores equipes defensivas da fase de grupos – a Old Lady sofreu apenas sete gols em oito jogos – os bianconeri enfrentam desafios no setor ofensivo, tendo marcado apenas nove gols durante a competição. Recentemente, uma vitória por 2 a 0 sobre o Manchester City se destacou como o único triunfo em seus últimos seis confrontos na Champions League, o que levanta preocupações sobre a capacidade do time de converter empates em vitórias decisivas. Além disso, após derrotas em casa para Stuttgart e Benfica, a Juventus corre o risco de somar três derrotas em casa na competição, algo inédito em sua história europeia.

Do lado dos visitantes, o PSV Eindhoven, que consolidou sua vaga nos playoffs com uma campanha sólida – finalizando a fase de grupos em 14º lugar, em meio a uma sequência invicta de seis jogos e uma sequência de 11 partidas com gols marcados em todas as competições –, traz consigo a determinação de melhorar seu desempenho diante da Old Lady, que já os derrotou por 3 a 1 na fase de grupos. No entanto, os holofotes agora se voltam para as condições físicas e lesões de ambas as equipes. Para a Juventus, o defensor Pierre Kalulu ainda se recupera de um problema muscular ocorrido na derrota para o Benfica, e outros jogadores como Bremer, Juan Cabal, Arkadiusz Milik e Andrea Cambiaso enfrentam desafios físicos que podem impactar o time. Enquanto isso, o PSV luta com as ausências de Adamo Nagalo e Olivier Boscagli, mas conta com o retorno de Ryan Flamingo e a possível reposição do Manchester United loanee Tyrell Malacia por Mauro Junior. O atacante Luuk de Jong, com 14 gols marcados na temporada, lidera o ataque dos holandeses, que buscarão aproveitar qualquer oportunidade para surpreender os italianos.

Possíveis escalações:

Juventus: Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Savona; McKennie, Locatelli; Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Kolo Muani.

PSV Eindhoven: Benitez; Karsdorp, Flamingo, Obispo, Junior; Veerman, Schouten; Bakayoko, Til, Lang; De Jong.

Com Randal Kolo Muani em ótima forma à frente, a Juventus tem demonstrado a capacidade de transformar empates em vitórias, o que pode ser decisivo para manter a vantagem no agregado. Mesmo que o PSV seja conhecido por suas investidas ofensivas, a solidez e o histórico favorável da Juventus no confronto direto com os holandeses dão aos italianos uma ligeira vantagem para levar uma vitória por 2 a 1 para casa – um resultado que poderá ser decisivo para a segunda partida em Eindhoven.

Fique atento às próximas atualizações e análises, pois este confronto promete ser um dos momentos mais intensos e decisivos da atual edição da Champions League.

Onde Assistir

No Brasil, a partida será transmitida pela TNT Sports e pelo HBO Max, com início às 13h30 , 14h45 ou 17h (horário de Brasília).

