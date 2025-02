Motorista sem habilitação avança sinal vermelho e tem carro recolhido pela GCM por multas e documento vencidos – Agência de Notícias

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba, às 17h de domingo (9), apreendeu um veículo que transitava irregularmente pela Avenida Itavuvu, na Zona Norte da Cidade. O motorista estava com a habilitação vencida e o carro tinha multas e documentações vencidas. Ele avançou o semáforo fechado e acabou abordado.

A equipe que registrou a ocorrência realizava patrulhamento preventivo, quando avistou o automóvel avançando o sinal vermelho do semáforo. A GCM acompanhou o veículo e fez a abordagem na Rua Atanázio Soares.

Em consulta aos sistemas de banco de dados, os guardas constataram que o veículo estava com licenciamento vencido desde 2021 e que acumulava débitos no valor de R$ 21.767,22, referentes a multas e licenciamentos pendentes.

Após verificar que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), foi informado que o veículo seria encaminhado ao pátio de apreensões. Na ocasião, o condutor demonstrou exaltação e, em ato de descontentamento, utilizou um pé de cabra para danificar a parte frontal do motor, puxando fiações.

Diante da conduta, a equipe da GCM interveio para garantir a integridade do veículo e a continuidade dos procedimentos. As irregularidades e o comportamento do condutor geraram quatro autuações pertinentes às infrações cometidas, além do recolhimento do veículo.